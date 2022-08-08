Расширение санкций против россии: Верховная Рада рекомендует президентский проект

Владимир Зеленский рекомендовал одобрить решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Ограничения будут касаться россиян и лиц, которые с ними связаны.

Верховная Рада 8 августа постановила утвердить проект постановления № 7640 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации".

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Санкции будут действовать в течение 10 лет и не будут касаться россиян, проживающих в Украине законно.

Речь идет о таких ограничениях:

запрет выводить капитал из Украины в пользу физических и юридических лиц россии;

остановка разрешений пользоваться недрами;

запрет приватизировать или арендовать госимущество;

запрет на публичные закупки;

запрет российских судов и самолетов;

остановка выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с россией;

запрет покупать ценные бумаги от российских эмитентов;

запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в россию;

запрет передавать технологии и права интеллектуальной собственности в россию;

запрет приобретать право собственности на землю для лиц, связанных с агрессором.

Санкции за ядерный терроризм

россияне 5 августа обстреляли Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал мир ввести санкции против ядерной отрасли оккупантов.

"Вся ядерная отрасль россии должна оказаться под санкциями, а сама россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – подчеркнул Ермак.

Обратите внимание – ядерный терроризм россиян: смотрите видео