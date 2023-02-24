Рада денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада 24 февраля денонсировала все договоры с Россией касательно Азовского моря. В частности, речь идет о сотрудничестве в использовании моря и Керченского пролива, а также еще одно соглашение.
Оба законопроекта поддержали более 300 нардепов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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Какие договоры разорвали
- №0182 – Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива;
- №0183 – выход из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества. Эта группа была создана в начале 2001 года, но после оккупации Россией Крыма она фактически перестала существовать.
Что предусматривал договор
Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи. Он вступил в силу 23 апреля 2004 года.
- Соглашение предусматривало, что Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами Украины и России";
- Азовское море разграничивала линия государственной границы;
- Все вопросы по акватории пролива должны решаться обеими сторонами;
- Договор предусматривал свободу судоходства для украинских и российских кораблей, эксплуатируемых в некоммерческих целях;
- Украина и Россия должны были сотрудничать в разных областях, которые касались акватории.
Очевидно, что договор утратил всякий смысл, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Более того, в Морской доктрине России от 31 июля 2022 года вообще нет пункта о международно-правовом регулировании использования Керченского пролива. Государство-агрессор нагло рассматривает пролив как "единоличное" морское пространство".