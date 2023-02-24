Рада денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря

Верховная Рада 24 февраля денонсировала все договоры с Россией касательно Азовского моря. В частности, речь идет о сотрудничестве в использовании моря и Керченского пролива, а также еще одно соглашение.

Оба законопроекта поддержали более 300 нардепов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Какие договоры разорвали

№0182 – Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива;

№0183 – выход из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества. Эта группа была создана в начале 2001 года, но после оккупации Россией Крыма она фактически перестала существовать.

Что предусматривал договор

Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи. Он вступил в силу 23 апреля 2004 года.

Соглашение предусматривало, что Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами Украины и России"; Азовское море разграничивала линия государственной границы; Все вопросы по акватории пролива должны решаться обеими сторонами; Договор предусматривал свободу судоходства для украинских и российских кораблей, эксплуатируемых в некоммерческих целях; Украина и Россия должны были сотрудничать в разных областях, которые касались акватории.

Очевидно, что договор утратил всякий смысл, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Более того, в Морской доктрине России от 31 июля 2022 года вообще нет пункта о международно-правовом регулировании использования Керченского пролива. Государство-агрессор нагло рассматривает пролив как "единоличное" морское пространство".