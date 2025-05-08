Такого перспективного еще не было, – Зеленский о ратифицированном Радой соглашении с США
- Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США, что является сильной основой для безопасного взаимодействия.
- Президент Зеленский подчеркнул перспективность соглашения для экономического сотрудничества и технологического развития между Украиной и США.
- Зеленский поблагодарил 338 депутатов за поддержку и отметил, что соглашение открывает новую страницу отношений между странами.
Сегодня, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США. Президент Владимир Зеленский заявил, что оно является сильной основой для безопасного взаимодействия между Украиной и Америкой.
А также поблагодарил 338 депутатов, которые проголосовали за документ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что сказал Зеленский о соглашении о полезных ископаемых
Украинский глава государства выразил надежду, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в его Офис. Президент отметил, что после завершения юридических процедур начнется создание инвестиционного фонда.
По его словам, такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было.
Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие,
– объясняет Зеленский.
Он добавил, что соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и США. А также поблагодарил всех, кто готовил документ и поддержал его.
Заметим, что за ратификацию соглашения проголосовали все фракции и группы. Ни один из присутствующих на заседании нардепов не выступил против этого.