Такого перспективного еще не было, – Зеленский о ратифицированном Радой соглашении с США

Сегодня, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США. Президент Владимир Зеленский заявил, что оно является сильной основой для безопасного взаимодействия между Украиной и Америкой.

А также поблагодарил 338 депутатов, которые проголосовали за документ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о соглашении о полезных ископаемых

Украинский глава государства выразил надежду, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в его Офис. Президент отметил, что после завершения юридических процедур начнется создание инвестиционного фонда.

По его словам, такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было.

Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие,

– объясняет Зеленский.

Он добавил, что соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и США. А также поблагодарил всех, кто готовил документ и поддержал его.

Заметим, что за ратификацию соглашения проголосовали все фракции и группы. Ни один из присутствующих на заседании нардепов не выступил против этого.