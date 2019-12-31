Верховная Рада-2019: недостатки и качественные изменения парламента

Насколько качественно изменилась Верховная Рада после досрочных выборов, об эффективности турборежима, и почему до сих пор сохраняют влияние олигархи, – в блицинтервью для 24 канала с политологом Александром Антонюком.

Турборежим – интересный ход и маркер для будущих парламентов

После досрочных выборов Верховная Рада перезагрузилась на 80%. Изменился ли парламент качественно?

Качественные изменения: как в плюс, так и минус. Верховная Рада должна быть олицетворением определенных манер, уровня культуры и дискуссии. Но имеем разрыв в политической дискуссии в плане культуры. Это последствия деятельности нашего политического истеблишмента последних лет десяти.

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Спикер Дмитрий Разумков "включил" турборежим для быстрого принятия решений / Фото Getty

Верховная Рада начала работу с турборежимом. Что вы скажете о такой активности?

С точки зрения пиара или политической воли – интересный ход. Инструмент, который показывает, что есть нормальные тренды. Когда страна нуждается, можно пойти и на такой вариант. Не дай Бог, завтра военная эскалация, надо созывать внеочередную сессию, включить турборежим. Как прецедент – хороший пример. Когда вопрос касается национальной безопасности, это оправдано. То, чего не хватало предыдущему созыву. Хотя принятые решения не всегда уместны.

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Но то, что показал новый парламент, станет маркером на будущее. Скорее всего, турборежим будет и в следующих созывах. Все будет зависеть, кто будет участником политических процессов.

Лоббизм надо закрепить законодательно

Почему до сих пор в украинском парламенте есть группы влияния: олигархов, крупных корпораций? Не меняются теневые игроки?

Это проблема не только украинского, но и всех парламентов мира. Транснациональные компании присутствуют в лоббизме США, Франции, Великобритании. Но там есть понятие цивилизованного лоббизма, и есть институт репутационных потерь.

Украина – молодая демократия. Надо апеллировать к тем, кто является ответственным политиком, что пора менять тактику и подходы. Потому что у нас есть несколько проблем. Во-первых, ответственные политические игроки имеют слишком высокие амбиции. Не способны объединиться.



Портрет нардепа Ради 9-го созыва / инфографика 24 канала

Во-вторых, проблема нашей политической культуры – конкуренция политических брендов, а не новых лиц. К примеру, в США есть демократы и республиканцы. И внутренняя партийная конкуренция дает возможность американскому избирателю знакомиться с новыми политическими лицами. А у нас каждое новое лицо олицетворяет политический бренд. А те, кто являются "старыми" лицами, идет на маргинес вместе со структурами, людьми и брендом.

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В США есть понятие лоббизма. Что мешает работе парламента, потому что какой-то группе влияния не нравятся те или иные законы. Как избавиться от этого?

Это вопрос развития нескольких этапов общества и политических команд. Рецепта нет. Как вообще сформировать институт лоббизма? Это должно стать трендом, чтобы парламент принял соответствующий закон. Хотя любую хорошую идею можно превратить в молоток, который забивает гвоздь, или бьет по рукам. В зависимости от того, в чьих он руках. Должен заработать институт репутационных потерь.

Нынешний парламент может заложить фундамент, а следующий созыв его усовершенствует. Уже есть зарегистрированные законопроекты. Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые этим вопросом занимаются. В "Голосе" также. Можно заставить "Родину" и часть "Европейской солидарности" принять это предложение. Правда, с "ЕС" будет проблема. Но остальные фракции готовы на уровне публичной декларации поддержать такую инициативу. Далее будет эволюционный процесс. Хотя в первом законопроекте будет много скважинок для коррупционных деяний.



Как украинцы оценивают работу Рады / инфографика 24 канала

Пророссийские партии – вызов для государственнических сил

В Верховной Раде пророссийская "Оппозиционная платформа - за жизнь" имеет немалую фракцию. Насколько сильно их влияние в парламенте?

Пророссийские партии – вызов для всех политических сил, исповедующих государственную позицию. Еще один маркер, который мы должны оценивать. Что делать с частью электората, который голосует за пророссийские силы? Как убедить этих избирателей, хотя бы наполовину, что их выбор ошибочен? Ведь рейтинги пророссийских сил очень высоки. В парламенте их олицетворяет ОПЗЖ, которая набрала 13% на выборах. Если бы не было Мураева с проектом "Наш", то имели бы 20%. Надо доказать этим гражданам, что их выбор, в первую очередь, бьет по ним самим. Пророссийские силы привели войну на востоке Украины, сделали жителей этих регионов еще беднее.