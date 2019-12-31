18:04
31 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
      Вєсті.UA
      19:35, 30 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Публікації Статті
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Верховна Рада-2019: недоліки і якісні зміни парламенту

      65 Читать новость на русском
      Про досягнення і недоліки нової Верховної Ради / gettyimages.com

      Наскільки якісно змінилася Верховна Рада після дострокових виборів, про ефективність турборежиму, і чому досі зберігають вплив олігархи, – в бліцінтерв’ю для 24 каналу з політологом Олександром Антонюком.

      Турборежим – цікавий хід і маркер для майбутніх парламентів 

      Після дострокових виборів Верховна Рада перезавантажилася на 80%. Чи змінився парламент якісно?

      Якісні зміни є, як у плюс, так і мінус. Верховна Рада повинна бути уособленням певних манер, рівня культури і дискусії. Але маємо розрив у політичній дискусії в плані культури. Це наслідки діяльності нашого політичного істеблішменту останніх років десяти.

      Читайте також: Рейтинги-2019: як змінювалася популярність провідних політиків

      дмитро разумков
      Спікер Дмитро Разумков "включив" турборежим для швидкого прийняття рішень / Фото Getty

      Верховна Рада почала роботу з турборежиму. Що ви скажете про таку активність?

      З точки зору піару чи політичної волі – цікавий хід. Інструмент, який показує, що є нормальні тренди. Коли країна потребує, можна піти і на такий варіант. Не дай Бог, завтра військова ескалація, треба скликати позачергову сесію, включити турборежим. Як прецедент – хороший приклад. Коли питання стосується національної безпеки, це виправдано. Те, чого не вистачало попереднім скликанням. Хоча прийняті рішення не завжди доречні.

      Цікаво: Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео

      Але те, що показав новий парламент, стане маркером на майбутнє. Швидше за все, турборежим буде і в наступних скликаннях. Все залежатиме, хто буде учасником політичних процесів.

      Лобізм треба закріпити законодавчо

      Чому досі в українському парламенті є групи впливу: олігархів, великих корпорацій? Не змінюються тіньові гравці?

      Це проблема не тільки українського, а й усіх парламентів світу. Транснаціональні компанії присутні в лобізмі США, Франції, Великобританії. Але там є поняття цивілізованого лобізму, і є інститут репутаційних втрат.

      Україна – молода демократія. Треба апелювати до тих, хто є відповідальним політиком, що час змінювати тактику і підходи. Бо в нас є кілька проблем. По-перше, відповідальні політичні гравці мають занадто високі амбіції. Не здатні об’єднатися.

      верховна рада
      ортрет нардепа Ради 9-го скликання/ Інфографіка 24 каналу

      По-друге, проблема нашої політичної культури – конкуренція політичних брендів, а не нових облич. Приміром, у США є демократи і республіканці. І внутрішня партійна конкуренція дає можливість американському виборцю знайомитися з політичними новими обличчями. А в нас кожне нове обличчя уособлює політичний бренд. А ті, хто є "старими" обличчями, іде на маргінес разом зі структурами, людьми і брендом.

      Увага: Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото

      У США є понятті лобізму. В Україні це не закріплено на законодавчому рівні, але де-факто є. Що заважає роботі парламенту, бо якісь групі впливу не подобаються ті чи інші закони. Як цього позбутися?

      Це питання розвитку кількох етапів суспільства і політичних команд. Рецепту немає. Як взагалі сформувати інститут лобізму? Це має стати трендом, щоб парламент ухвалив відповідний закон. Хоча будь-яку хорошу ідею можна перетворити на молоток, який або забиває цвях, або б’є по руках. Залежно від того, в чиїх він руках. Повинен запрацювати інститут репутаційних втрат.

      Нинішній парламент може закласти фундамент, а наступне скликання його удосконалить. Вже є зареєстровані законопроєкти. У фракції "Слуга народу" є депутати, які цим питанням опікуються. В "Голосі" також. Можна змусити "Батьківщину" і частину "Європейської солідарності" пристати на цю пропозицію. Щоправда, з "ЄС" буде проблема. Але решта фракцій готові на рівні публічної декларації підтримати таку ініціативу. Далі буде еволюційний процес. Хоча в першому законопроєкті буде багато шпаринок для корупційних діянь.


      Як українці оцінюють роботу Ради / інфографіка 24 каналу

      Проросійські партії – виклик для державницьких сил

      У Верховній Раді проросійська "Опозиційна платформа – За життя" має чималу фракцію. Наскільки сильний їхній вплив у парламенті?

      Проросійські партії – виклик для всіх політичних сил, які сповідують державницьку позицію. Ще один маркер, який ми повинні оцінювати. Що робити з частиною електорату, який голосує за проросійські сили? Як переконати цих виборців, хоча б наполовину, що їхній вибір помилковий? Адже рейтинги проросійських сил дуже високий. У парламенті їх уособлює ОПЗЖ, яка набрала 13% на виборах. Яки не було Мураєва з проєктом "Наш", то мали б 20%. Треба довести цим громадянам, що їхній вибір, у першу чергу, б’є по них самих. Проросійські сили привели війну на схід України, зробили жителів цих регіонів ще біднішими.

      5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
      сьогодні
      4127
      Автор: Анастасія Кримова, Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Підсумки 2019 Публікації Верховна Рада Слуга народу Статті Опозиційна платформа – За життя Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:31 Верховна Рада-2019: недоліки і якісні зміни парламенту
      Анастасія Кримова 65
      сьогодні , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 1328
      13 грудня , 20:10 Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших
      1466
      сьогодні , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 2176
      сьогодні , 12:01 Треба ліквідовувати, – Гнап про те, чому марно переносити державу в смартфон
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук