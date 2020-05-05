Верховная Рада может выйти из карантина 18 мая: зарегистрировали постановление

Верховная Рада Украины также работает в режиме карантина. Депутаты только на заседания собираются вместе в стенах парламента. В то же время работу в комитетах осуществляют с помощью видеосвязи.

И уже с 18 мая Верховная Рада может вернуться к нормальной работе. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес проект постановления, предусматривающий отмену части карантинных ограничений в работе парламента с 18 мая. Сам проект постановления №3434 был подан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3-й сессии.

Причиной отмены карантина в Верховной Раде Арахамия называет "отмену части ограничительных мер, введенных с целью распространения коронавирусной болезни", то есть ослабление карантина правительством с 11 мая.

На сайте Рады нет самого текста законопроекта. Его опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

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Напомним, что во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов. Следующее внеочередное заседание запланировано на четверг, 7 мая.

Стоит отметить, что спикер парламента Дмитрий Разумков рассказывал об идее перенести заседание Рады из сессионного зала. Но от этой идеи отказались. Все потому, что в регламенте работы парламента указано, что единственное место проведения заседания – Грушевского, 5 (здание Верховной Рады Украины). Поэтому за исключением сессионного зала, местом, где можно было бы собрать всех депутатов вместе, не нарушая регламент – дворик Рады. Но сами депутаты отказались от такого решения, ведь это предполагало бы продление времени их работы из-за необходимости голосовать руками и осуществлять подсчет голосов счетной комиссией.



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