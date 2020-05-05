Верховна Рада може вийти з карантину 18 травня: зареєстрували постанову

Верховна Рада України також працює в режимі карантинних обмежень. Депутати лише на засідання збираються разом в стінах парламенту. Натомість роботу в комітетах здійснюють за допомогою відеозв'язку.

Та вже з 18 травня Верховна Рада може повернутися до нормальної роботи. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс проєкт закону, який передбачає скасування частини карантинних обмежень в роботі парламенту з 18 травня. Сам проєкт постанови №3434 був поданий на розгляд керівництву Верховної Ради.

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Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив силу п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом 3-й сесії.

Причиною для скасування карантину у Верховній Раді Арахамія називає "скасування частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою поширення коронавірусної хвороби", тобто послаблення карантину урядом з 11 травня.

На сайті Ради немає самого тексту законопроєкту. Його опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

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Нагадаємо, що під час карантину засідання Верховної Ради проходили у позачерговому режимі. Зокрема, вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів. Наступне позачергове засідання заплановано на четвер, 7 травня.

Варто відзначити, що спікер парламенту Дмитро Разумков розповідав про ідею перенести засідання Ради з сесійної зали. Але від цієї ідеї відмовилися. Все через те, що в регламенті роботи парламенту вказано, що єдине місце проведення засідання – Грушевського, 5 (будівля Верховної Ради України). Тож за винятком сесійної зали, місцем, де можна було б зібрати усіх депутатів разом, не порушуючи регламент – дворик Ради. Але самі депутати відмовилася від такого рішення, адже це передбачало б продовження часу їх роботи через необхідність голосувати руками та здійснювати підрахунок голосів лічильною комісією.



Послаблення карантину з 11 травня: що запрацює / Інфографіка 24 каналу