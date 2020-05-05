19:43
5 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Верховна Рада може вийти з карантину 18 травня: зареєстрували постанову

      -
      Вихід Верховної Ради з карантину
      Вихід Верховної Ради з карантину / UA.News

      Верховна Рада України також працює в режимі карантинних обмежень. Депутати лише на засідання збираються разом в стінах парламенту. Натомість роботу в комітетах здійснюють за допомогою відеозв'язку.

      Та вже з 18 травня Верховна Рада може повернутися до нормальної роботи. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс проєкт закону, який передбачає скасування частини карантинних обмежень в роботі парламенту з 18 травня. Сам проєкт постанови №3434 був поданий на розгляд керівництву Верховної Ради. 

      До слова Арахамія пояснив причини скандалів навколо "Слуги народу"

      Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив силу п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом 3-й сесії.

      Причиною для скасування карантину у Верховній Раді Арахамія називає "скасування частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою поширення коронавірусної хвороби", тобто послаблення карантину урядом з 11 травня.

      постанова про вихід Ради з карантину 18 травня

      На сайті Ради немає самого тексту законопроєкту. Його опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

      До слова Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень

      Нагадаємо, що під час карантину засідання Верховної Ради проходили у позачерговому режимі. Зокрема, вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів. Наступне позачергове засідання заплановано на четвер, 7 травня.

      Варто відзначити, що спікер парламенту Дмитро Разумков розповідав про ідею перенести засідання Ради з сесійної зали. Але від цієї ідеї відмовилися. Все через те, що в регламенті роботи парламенту вказано, що єдине місце проведення засідання – Грушевського, 5 (будівля Верховної Ради України). Тож за винятком сесійної зали, місцем, де можна було б зібрати усіх депутатів разом, не порушуючи регламент – дворик Ради. Але самі депутати відмовилася від такого рішення, адже це передбачало б продовження часу їх роботи через необхідність голосувати руками та здійснювати підрахунок голосів лічильною комісією.

      Послаблення карантину в Україні
      Послаблення карантину з 11 травня: що запрацює / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Давид Арахамія Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Коронавірус у Росії: кількість хворих зростає, а економіці загрожує суттєве падіння
      сьогодні , 19:30 Коронавірус у Росії: кількість хворих зростає, а економіці загрожує суттєве падіння
      Катерина Козачинська
      Лідерство Зеленського та впливовість Ляшка: що показало останнє соцопитування
      сьогодні , 19:00 Лідерство Зеленського та впливовість Ляшка: що показало останнє соцопитування
      Володимир Фесенко