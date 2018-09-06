Верховная Рада окончательно криминализировала незаконную вырубку леса

Законопроект № 5495 был принят с поправками Президента Украины Петра Порошенко во время заседания Верховной Рады Украины 6 сентября.

Закон предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса, а также за его незаконную вырубку. Ранее уголовной ответственности подлежали лишь лица, которые вырубали лес в пределах объектов природно-заповедного фонда.

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Кроме этого, контрабанда лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, будет наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.

Закон был принят в первом чтении 3 июля 2018 года, однако Президент Украины Петр Порошенко наложил на него вето. На Банковой объяснили это имеющейся в законопроекте нормой, которая запрещала экспорт дров. По словам Порошенко, это противоречило Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли. В конце предложения Порошенко были поддержаны.