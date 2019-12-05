Верховная Рада отказалась увольнять Яременко

В Верховной Раде депутаты провалили голосование о назначении "слуги народа" Елизаветы Ясько председателем комитета иностранных дел. Таким образом, Богдан Яременко до сих пор остается главой органа.

На голосование выносили проект постановления №2534 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады девятого созыва". За него проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

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Заметим, что Яременко также входит во фракцию "Слуга народа". И именно эта пропрезидентская политсила формирует в парламенте большинство.

Интересно, что за увольнение Яременко голосовал даже один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. В то же время представители фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что поддерживают голосование за увольнение Яременко с должности главы комитета, однако такое решение следует выносить отдельно от назначения нового главы.

Что предшествовало такому решению Рады

2 декабря в "Слуге народа" одобрили кандидатуру Елизаветы Ясько на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Перед этим в политсиле прошли внутренние праймериз. Кроме Ясько, наибольшую поддержку также получила Галина Михайлюк, действующая заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Она также входит в состав делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО.

Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, является достойным руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько,

– прокомментировала выбор "слуг народа" заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Почему Богдана Яременко хотят уволить с должности главы комитета Рады по вопросам внешней политики

Дело в том, что он попал в секс-скандал. Журналисты зафиксировали, как нардеп прямо в сессионном зале переписывался с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. В ответ политик заявил, что это провокация. Правда, через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации и написал извинения. Впоследствии оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка", которого сегодня знают как Джокер.

В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, лишение Яременко депутатского мандата. В то же время призвали уволить Яременко с должности главы Комитета Верховной Рады фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике и написал соответствующее заявление. После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на пост главы комитета, однако их имена не назвал.

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