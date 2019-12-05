Верховна Рада відмовилася звільняти Яременка

У Верховній Раді депутати провалили голосування щодо призначення "слуги народу" Єлизавети Ясько головою комітету закордонних справ. Таким чином, Богдан Яременко ще досі залишається очільником органу.

На голосування виносили проєкт постанови №2534 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної ради дев'ятого скликання". За нього проголосували лише 186 нардепів за 226 мінімально необхідних.

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Зауважимо, що Яременко також входить до фракції "Слуга народу". І саме ця пропрезидентська політсила формує у парламенті більшість.

Цікаво, що за звільнення Яременка голосував навіть один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук. Водночас представники фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що підтримують голосування за звільнення Яременка з посади голови комітету, проте таке рішення слід виносити окремо від призначення нового голови.

Що передувало такому рішенню Ради

2 грудня у "Слузі народу" схвалили кандидатуру Єлизавети Ясько на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Перед цим у політсилі пройшли внутрішні праймеріз. Окрім Ясько, найбільшу підтримку також отримала Галина Михайлюк, чинна заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вона також входить до складу делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО.

Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, є гідним керувати комітетом, але вибрати потрібно когось одного. Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько,

– прокоментувала вибір "слуг народу" заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

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Річ у тім, що він потрапив у секс-скандал. Журналісти зафіксували, як нардеп прямо у сесійній залі листувався з повіями та запитував їх про вартість послуг. У відповідь політик заявив, що це провокація. Щопрвда, за декілька годин він прибрав свій допис про провокації та написав там вибачення. Згодом виявилося, що його змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка", якого сьогодні знають як Джокер.

У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата. Водночас закликали звільнити Яременка з посади голови Комітету Верховної Ради фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики та написав відповідну заяву. Після цього голова фракції Давид Арахамія заявляв про трьох можливих кандидатів на посаду голови комітету, однак їхні імена не назвав.

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