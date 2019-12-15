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      Рада закупила планшеты на 14 миллионов гривен у компании, фигурирующей в деле ГБР

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      Рада закупила 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB / amazon.in

      Аппарат Верховной Рады через тендер закупил сенсорные планшеты на 13 миллионов 800 тысяч гривен. Речь идет о 528 планшетах Lenovo Miix 520-12IKB.

      Вместе с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой стоимость одного такого составляла 26 тысяч 130 гривен, говорится на сайте ProZorro.

      Интересно: Удобно и быстро: что изменит первый государственный онлайн-магазин Prozorro Market

      На официальном сайте производителя такая же модель стоит 28 тысяч 999 гривеь или на 11% дороже. Скидка, возможно, связана с оптовым заказом Верховной Рады.

      Гарантийный срок на гаджеты и дополнительное оборудование составляет год после поставки. Цена сделки почти на пол миллиона гривен ниже от ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн гривен.

      Интересно, что компания" Валтек", выигравшая тендер, фигурирует в деле ГБР против государственного центра киберзащиты Госспецсвязи. По этому делу расследуется возможное нанесение убытков государственному бюджету на общую сумму почти 100 тысяч гривен при закупке программного обеспечения.

      Для чего Раде столько планшетов?Вероятно, заказ связан с тем, что Верховная Рада будет одним из первых государственных институтов, который полностью перейдет на электронный документооборот. Такой переход должен состояться уже 4 февраля 2020 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада ProZorro Техно Гаджеты планшеты
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