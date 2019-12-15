Рада закупила планшетів на 14 мільйонів гривень у компанії, що фігурує у справі ДБР

Апарат Верховної Ради через тендер закупив сенсорні планшети на 13 мільйонів 800 тисяч гривень. Мовиться про 528 планшетів Lenovo Miix 520-12IKB.

Разом з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережевим адаптером і сумкою вартість одного такого становила 26 тисяч 130 гривень, зазначається на сайті ProZorro.

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На офіційному сайті виробника така ж модель коштує 28 тисяч 999 гривеь або на 11% дорожче. Знижка, можливо, пов'язана з гуртовим замовленням Верховною Радою.

Гарантійний термін на ґаджети і додаткове обладнання становить рік після поставки. Ціна угоди майже на пів мільйона гривень нижча від очікуваної вартості закупівлі у 14,26 млн гривень.

Цікаво, що компанія "Валтек", яка виграла тендер, фігрурує у справі ДБР проти Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку. У цій справі розслідується можливе нанесення збитків державному бюджету на загальну суму майже 100 тисяч гривень під час закупівлі програмного забезпечення.

Для чого Раді стільки планшетів?Імовірно, замовлення пов'язане з тим, що Верховна Рада буде однією з перших державних інституцій, яка повністю перейде на електронний документообіг. Такий перехід має відбутися вже 4 лютого 2020 року.