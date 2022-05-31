В Верховной Раде озвучили претензии к работе Людмилы Денисовой

Депутаты начали собирать подписи за увольнение Уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Они выразили свое недоверие и озвучили претензии к ее работе.

Нардеп Павел Фролов рассказал, что на заседании фракции "Слуги народа" с участием Руслана Стефанчука и Ирины Верещук депутаты обсудили вопросы работы Людмилы Денисовой.

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Единогласно нардепы решили инициировать высказывание Денисового недоверия с последующим увольнением его с должности.

Претензии к работе Людмилы Денисовой

Депутат подчеркнул, что с начала войны Денисова почти не выполняла своих полномочий по:

организации гуманитарных коридоров,

защиты и обмена пленных,

противодействия депортации людей и детей с оккупированных территорий,

иной правозащитной деятельности.

По словам Фролова, все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук.

Непонятна концентрация работы омбудсмена на многочисленных неподтвержденных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях. Это только вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ от действительных потребностей.

– сказал он.

К тому же, как объяснил Фролов, продолжительное время после 24 февраля Людмила Денисова провела за границей, но не в России или Беларуси, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным, депортированным и страдающим от оккупации жителям Херсона.

Депутат добавил, что уже сегодня, 31 мая, госпожу Денисову могут уволить с должности Уполномоченной Верховной Радой по делам человека.

Как на это отреагировала Денисова

Омбудсменко говорит , что власть не устраивает ее активность, в частности, по сбору информации на временно оккупированных территориях. Она заявляет о давлении.

Кроме того, Денисова подчеркнула, что ее увольнение будет незаконным , ведь есть определенное несоответствие этой процедуре из-за изменений во время военного положения. Она говорит, что отстранение от должности возможно на основе критериев о "недееспособности", "нарушениях" или "проступках".

Кто такая Людмила Денисова: коротко

Ее назначили на должность омбудсменки еще в 2018 году. Это решение было поддержано 280 депутатами. Тогда она была нардепкой от "Народного фронта".

Ранее Денисова занимала должность министерки социальной политики в правительстве Арсения Яценюка – с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

Затем она возглавляла постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

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