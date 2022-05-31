Нардеп Павло Фролов розповів, що на засіданні фракції “Слуги народу” за участі Руслана Стефанчука та Ірини Верещук депутати обговорили питання роботи Людмили Денісової.

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Одноголосно нардепи вирішили ініціювати висловлення Денісовій недовіри з подальшим звільненням її з посади.

Депутат наголосив, що з початку війни Денисова майже не виконувала своїх повноважень щодо:

організації гуманітарних коридорів,

захисту та обміну полонених,

протидії депортації людей та дітей з окупованих територій,

іншої правозахисної діяльності.

За словами Фролова, всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук.

Незрозуміла концентрація роботи омбудсмена на багаточисельних непідтверджених деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях. Це лише шкодило Україні та відволікало увагу світових ЗМІ від дійсних потреб,

– сказав він.

До того ж, як пояснив Фролов, тривалий час після 24 лютого Людмила Денісова провела за кордоном, але не в Росії чи Білорусі, де її статус та повноваження могли би допомогти полоненим, депортованим та потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини.

Депутат додав, що вже сьогодні, 31 травня, пані Денисову можуть звільнити з посади Уповноваженої Верховною Радою в справах людини.

Як на це відреагувала Денісова

Омбудсменка каже, нібито владу не влаштовує її активність, зокрема, щодо збору інформації на тимчасово окупованих територіях. Вона заявляє про тиск.

Крім того, Денісова наголосила, що її звільнення буде незаконним, адже є певна невідповідність цій процедурі через зміни під час воєнного стану. Вона каже, що відсторонення від посади можливе на основі критеріїв про "недієздатність", "порушення" чи "проступок".

Хто така Людмила Денісова: коротко

Її призначили на посаду омбудсменки ще у 2018 році. Це рішення підтримали 280 депутатів. Тоді вона була нардепкою від "Народного фронту".

Раніше Денісова обіймала посаду міністерки соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка – з 27 лютого по 2 грудня 2014 року.

Потім вона очолювала Постійну делегацію України в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

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