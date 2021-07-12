Соответствующий иск активисты подали более года назад. Только сейчас суд решил его удовлетворить.

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В Израиле однополым парам разрешили иметь детей

Мы не можем смириться с серьезным нарушением прав человека, которое продолжается, подтвержденное действующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства,

– отметила судья Эстер Хают.

Согласно этому, Верховный суд решил разрешить однополым парам иметь детей. А парламент получил поручение в течение 6 месяцев устранить все законодательные ограничения.

Реакция ЛГБТ-сообщества

ЛГБТ-сообщество назвало это решение суда настоящим прорывом. Борьбу за возможность заводить детей с помощью суррогатного материнства гомосексуальные пары вели на протяжении многих лет.

В Израиле однополым парам нельзя заключать брак. В то же время его признают, если пара поженилась в другой стране.

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