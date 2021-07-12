Відповідний позов активісти подали понад рік тому. Тільки тепер суд вирішив його задовольнити.

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В Ізраїлі одностатевим парам дозволили мати дітей

Ми не можемо змиритися з серйозним порушенням прав людини, яке триває, підтвердженого чинним наразі законодавством у сфері сурогатного материнства,

– зазначила суддя Естер Хают.

Відповідно до цього, Верховний суд вирішив дозволити одностатевим парам мати дітей. А парламент отримав доручення протягом 6 місяців усунути всі законодавчі обмеження.

Реакція ЛГБТ-спільноти

ЛГБТ-спільнота назвала це рішення суду справжнім проривом. Боротьбу за можливість заводити дітей за допомогою сурогатного материнства гомосексуальні пари вели протягом багатьох років.

В Ізраїлі одностатевим парам не можна укладати шлюб. Водночас його визнають, якщо пара одружилася в іншій країні.

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