Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ по Ibox Bank

12 марта Бюро экономической безопасности сообщило, что ходатайствует о спецрасследовании по делу владелицы Ibox bank о мискодинге на 5 миллиардов гривен. 13 марта судья Владимир Мармаш рассмотрит это ходатайство в Лычаковском райсуде Львова.

Об этом сообщает 24 Канал. По данным Бюро экономической безопасности, речь идет об "отмывании" около 5 миллиардов гривен для нелегальных казино.

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Что известно о решении БЭБ

Во время следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации якобы было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Ibox bank.

Таким образом детективы БЭБ добиваются возобновления дела против владелицы Ibox bank вопреки тому, что 5 декабря 2024 года Верховный Суд поставил точку в уголовном деле против нее и отменил незаконные решения детектива ТУ БЭБ во Львовской области, подтверждая тем самым незаконность действий стороны обвинения в указанном производстве.

Защита обвиняемой считает, что детективы БЭБ и судья Мармаш, принимая такое ходатайство на рассмотрение, грубо нарушают украинское законодательство. Ведь предельный срок досудебного расследования в уголовном производстве против владелицы Ibox bank превышен на 3 месяца, что недопустимо по делам такой категории.

Итак, защита отмечает, что попытки БЭБ возобновить дело против руководства банка сопровождается многочисленными нарушениями требований уголовного процесса.

Обвинение преследует собственные интересы, не связанные с законным расследованием, направленным на установление настоящих преступников,

– комментирует сторона защиты.

Ранее сообщалось, что именно Лычаковский райсуд рассматривает много дел, которые инициирует БЭБ и ГБР. Высказывалось подозрение, что такие дела могут иметь заказной характер, а их рассмотрение – руководствоваться в "ручном режиме" с целью шантажа обвиняемых.

Отмечается, что в случае выявления таких правонарушений следователем и судьей наказанием может быть до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе будущих расследований окажутся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, мера наказания может быть значительно увеличена с обязательной конфискацией приобретенного в ходе такой "законной" деятельности имущества.

Напомним, именно Лычаковский райсуд Львова уже более двух лет рассматривает уголовное дело против госизменника Виктора Медведчука. А главный судья этого суда Григорий Жовнир добился того, чтобы это дело слушалось в закрытом режиме, прислушавшись тем самыми к адвокатам Медведчука.