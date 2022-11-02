Верховный Суд признал результаты конкурса на должность главы Госкино законными

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда поставил точку по делу о главе Государственного агентства Украины по кино. Соответствующее решение было принято еще 16 сентября.

Все три судебных инстанции – Окружной административный суд Киева, Шестой апелляционный административный суд и Верховный Суд – признали результаты конкурса законными.

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Отменить результаты конкурса на должность главы Государственного агентства Украины по кино требовала одна из участниц конкурса – генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич.



Юлия Синькевич / Фото Cutinsight

Ее претензии к Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы суды отклонили как необоснованные.

Напомним, в 2019 году впервые прошел конкурс на должность главы Госкино. В нем участвовали 13 кандидатов. Они проходили:

тестирование на знание законодательства,

английского языка,

ситуативного мышления и лидерских качеств.

Юлия Синькевич не смогла пройти собеседование в Нацагентстве госслужбы. Синькевич принимала участие в первом конкурсе, который остался без победителя и был объявлен новый конкурс.

Решение суда высшей инстанции окончательно и обжалованию не подлежит.