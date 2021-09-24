Верховный суд восстановил еще одного "судью Майдана"

Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконным увольнение бывшего председателя Дарницкого райсуда Киева Сергея Пойды. Ранее он лишился должности из-за того, что во время Евромайдана выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов.

Судьи приняли такое решение, согласившись с доводами истца. Сам Пойда заявил о нарушении процедуры в Раде.

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Дело в том, что судья Пойда отсутствовал на заседании парламента при рассмотрении вопроса о его увольнении. Учитывая эти нарушения, ВС удовлетворил иск экс-главы Дарницкого суда, отменив постановление парламента о его увольнении.

Что известно об увольнении Пойды

Бывший служитель Фемиды возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года и был уволен решением Верховной рады от 29 сентября 2016 года. Его отправили в отставку за нарушение присяги.

Основанием для увольнения стало то, что во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Высший совет юстиции усмотрел в этом нарушение присяги и рекомендовал парламенту уволить Пойду с должности.