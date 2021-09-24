Судді ухвалили таке рішення, погодившись із доводами позивача. Сам Пойда заявив про порушення процедури в Раді.

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Річ у тім, що суддя Пойда був відсутній на засіданні парламенту при розгляді питання про його звільнення. Враховуючи ці порушення, ВС задовольнив позов ексголови Дарницького суду, скасувавши постанову парламенту про його звільнення.

Що відомо про звільнення Пойди

Колишній служитель Феміди очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений рішенням Верховної ради 29 вересня 2016 року. Його відправили у відставку за порушення присяги.

Підставою для звільнення стало те, що під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів. Вища рада юстиції угледіла в цьому порушення присяги та рекомендувала парламенту звільнити Пойду з посади.

Зверніть увагу! Це вже не перший випадок, коли "суддів Майдану" виправдовують. До прикладу, у березні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення колишньої судді Печерського суду Києва Оксани Царевич. Її звільнили у 2016 році за неправосудні рішення і порушення присяги.