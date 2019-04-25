16:33
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Верховный суд отказался отменить постановление Рады относительно Томоса

      131 Читати новину українською
      Верховный суд не отменил постановление Рады про Томос
      Верховный суд не отменил постановление Рады про Томос / Фото из открытых источников

      Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады, которым нардепы поддержали обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

      25 апреля Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции, сообщили в пресс-службе суда.

      Читайте также: Суд приостановил переименование УПЦ МП: реакция Православной церкви Украины

      Пока суд огласил только резолютивную часть своего постановления. Полный текст ожидается в течение 5 дней.

      Накануне Украинская православная церковь Московского патриархата попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Так, Синод УПЦ МП официально заявил, что Томос якобы нанес ущерб украинскому православию.

      На такое заявление отреагировали в ПЦУ. Там привели аргументы, которые наоборот свидетельствуют о том, что Томос объединяет украинские православные церкви.

      Что известно о постановлении Рады относительно Томоса? 17 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить Томос (церковный документ) относительно единой поместной Православной церкви в Украине. Тогда президент призвал Верховную Раду поддержать его инициативу.

      Поэтому 19 апреля 2018 года народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса. После этого 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором создали ПЦУ. Возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

      5 января 2019 года Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил документ Епифанию.

      blog_ava
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
      32570
      Теги: Новости Украины Судьи Верховная Рада Православная церковь Украины Религия Томос Верховный суд Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Феномен "шокової щедрості", або Відновлення Нотр-Даму і нові протести "жовтих жилетів"
      сегодня , 15:01 Феномен "шокової щедрості", або Відновлення Нотр-Даму і нові протести "жовтих жилетів"
      Блог Медіа 437
      Дело Труханова: одесские судьи пожалуются Луценко на антикоррупционных прокуроров
      сегодня , 14:14 Дело Труханова: одесские судьи пожалуются Луценко на антикоррупционных прокуроров
      Катерина Петренко 50
      Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей
      сегодня , 13:30 Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей
      557
      Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      сегодня , 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      Олена Булан 1810
      Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      сегодня , 12:21 Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      1100
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев – Госпогранслужба
       29 ноября 2018 , 16:20
      Пользование BlaBlaCar стало платным
       10 октября 2018 , 17:20
      Слезы: украинский автопром снова ушел в минус
       7 марта , 15:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук