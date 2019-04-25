Верховный суд отказался отменить постановление Рады относительно Томоса
Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады, которым нардепы поддержали обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
25 апреля Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции, сообщили в пресс-службе суда.
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Пока суд огласил только резолютивную часть своего постановления. Полный текст ожидается в течение 5 дней.
Накануне Украинская православная церковь Московского патриархата попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Так, Синод УПЦ МП официально заявил, что Томос якобы нанес ущерб украинскому православию.
На такое заявление отреагировали в ПЦУ. Там привели аргументы, которые наоборот свидетельствуют о том, что Томос объединяет украинские православные церкви.
Что известно о постановлении Рады относительно Томоса? 17 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить Томос (церковный документ) относительно единой поместной Православной церкви в Украине. Тогда президент призвал Верховную Раду поддержать его инициативу.
Поэтому 19 апреля 2018 года народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса. После этого 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором создали ПЦУ. Возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
5 января 2019 года Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил документ Епифанию.