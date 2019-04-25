Верховный суд отказался отменить постановление Рады относительно Томоса

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады, которым нардепы поддержали обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

25 апреля Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции, сообщили в пресс-службе суда.

Читайте также: Суд приостановил переименование УПЦ МП: реакция Православной церкви Украины

Пока суд огласил только резолютивную часть своего постановления. Полный текст ожидается в течение 5 дней.