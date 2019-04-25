Верховний суд відмовився скасувати постанову Ради про Томос

Верховний суд закрив провадження за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради, якою нардепи підтримали звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

25 квітня Верховний суд розглянув справу і дійшов до висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції, повідомили у прес-службі суду.

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Поки що суд оголосив тільки резолютивну частину своєї ухвали. Повний текст очікується протягом 5 днів.