Верховный суд принял решение по делу о махинациях в закупках "Укрзализныци"
Верховный суд Украины рассмотрел жалобу на решение суда о признании недействительным договора "Укрзализныци" о закупке снаряжения.
Кассационную жалобу на решение апелляционного суда подало подконтрольное народным депутатам Дубневичам предприятие "Корпорация КРТ". требуя оставить договор действительным.
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Отмечается, что Верховный суд Украины признал недействительным договор "Укрзализныци" о закупке снаряжения на сумму более 160 миллионов гривен.
Напомним, ГПУ провела в главном офисе "Укрзализныци" обыски, связанные с тендерами, которые выиграли братья Дубневичи. Правоохранители изымали документы и финансовые планы региональных филиалов компании. Следственные действия провели по делу о хищении средств в особо крупных размерах.