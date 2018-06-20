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Верховний суд ухвалив рішення у справі про махінації у закупівлях "Укрзалізниці"

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Верховний суд України ухвалив рішення у справі про махінації "Укрзалізниці"
Верховний суд України ухвалив рішення у справі про махінації "Укрзалізниці" / dniprograd.org

Верховний суд України розглянув скаргу на рішення суду про визнання недійсним договору «Укрзалізниці» про закупівлю спорядження.

Касаційну скаргу на рішення апеляційного суду подало підконтрольне народним депутатам Дубневичам підприємство "Корпорація КРТ", вимагаючи залишити договір дійсним.

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Зазначається, що Верховний суд України визнав недійсним договір "Укрзалізниці" про закупівлю спорядження на суму понад 160 мільйонів гривень.

Нагадаємо, ГПУ провела в головному офісі "Укрзалізниці" обшуки пов'язані із тендерами, які виграли брати Дубневичі. Правоохоронці вилучали документи та фінансові плани регіональних філій компанії. Слідчі дії провели у справі про розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

Теги: Новини України Верховний суд України Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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