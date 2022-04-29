"Верил в то, за что воевала Украина": на войне против России погиб американец

Американец Вилли Джозеф Кансел погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Бывший морской пехотинец армии США воевал вместе с украинскими военными.

Американец приехал в Украину добровольцем

После того, как Россия ворвалась в Украину 22-летний Вилли обратился в частную военную компанию, которая набирала добровольцев. Бывший морской пехотинец США бросил свою работу офицером исправительных органов в Теннесси и приехал в Украину.

Внимание Разведка врага на Изюмском направлении, ожесточенные бои на Луганщине: основное за 65 день войны

Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния: удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда (Америку), и, возможно, нашим солдатам не пришлось участвовать в этом,

– сказала мать погибшего американца.

Она также сообщила, что тело сына на поле боя не нашли, но она хочет его вернуть и похоронить. В издании добавили, что американскому правительству известно об этой ситуации.

Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз подчеркиваем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и должны немедленно выехать, используя какие-либо коммерческие или другие частные наземные транспортные средства,

– цитирует издание чиновника Госдепа.

Украину защищают добровольцы из более чем 50 стран мира

В войне против России участвуют добровольцы со всего мира. Еще в марте стало известно, что в Украину прибыли военные из более чем 50 стран мира. Они помогают украинцам в борьбе с российскими захватчиками.

К слову, на неделе стало известно о гибели британского ветерана Скотта Сибли, другой гражданин Великобритании, имя которого неизвестно, пропал без вести.

К теме – Грузинские добровольцы в Украине жгут флаг России: смотрите видео