Главное о расследовании Bihus.Info

Журналисты опубликовали 4 выпуска о "пленках Медведчука", которые состоят из записей разговоров пророссийского нардепа с кремлевскими политиками. В них чиновники неоднократно упоминали Порошенко.

К теме Медведчук – враг, который радовался срыву обмена пленными, – журналист Bihus.Info

Больше всего в записях возмущает то, что Медведчук затягивал с освобождением из плена киборга Андрея Гречанова с позывным "Рахман". Бойца якобы сразу могли обменять, однако затягивали, чтобы "снять пафосное видео, чтобы поднять имидж президента".

"Рахмана" вернули домой в конце ноября 2015 года. Это произошло после того, как Порошенко вернулся с нормандского саммита в Париже. В аэропорту глава государства встретился с бойцом и рассказал, что его освободили, потому что президент попросил у лидеров Германии и Франции надавить на главу Кремля Владимира Путина.

Реакция киборга

Сам "Рахман" говорит, что не слышал о том, что процесс его обмена тормозили. Для бойца главное, что сейчас от дома с родными. В то же время комментировать пленки Медведчука он отказался заявив, что не уверен, говорит ли на них именно нардеп.