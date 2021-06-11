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Журналісти опублікували 4 випуски про "плівки Медведчука", які складаються із записів розмов проросійського нардепа з кремлівськими політиками. У них чиновники неодноразово згадували Порошенка.

До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info

Найбільше у записах обурює те, що Медведчук затягував зі звільненням з полону кіборга Андрія Гречанова з позивним "Рахман". Бійця нібито одразу могли обміняти, однак затягували, аби "зняти пафосне відео, щоб підняти імідж президента".

"Рахмана" повернули додому наприкінці листопада 2015 року. Це відбулося після того, як Порошенко повернувся з Нормандського саміту у Парижі. В аеропорту глава держави зустрівся з бійцем і розповів, що його звільнили, бо президент попросив у лідерів Німеччини та Франції натиснути на очільника Кремля Володимира Путіна.

Реакція кіборга

Сам "Рахман" каже, що не чув про те, що процес його обміну гальмували. Для бійця головне, що зараз від вдома з рідними. Водночас коментувати плівки Медведчука він відмовився заявивши, що не впевнений, чи на них говорить саме нардеп.