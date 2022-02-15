Верю, что мир нас поддержит, – нардеп Бакунец о постановлении Рады о непризнании боевиков

Верховная Рада 15 февраля поддержала обращение к ООН и государствам о непризнании легитимизации боевиков. Одним из инициаторов этого документа стал нардеп Павел Бакунец.

Политик поблагодарил парламент за одобрение обращения. Заметим, что документ поддержал 331 нардеп, сообщает 24 канал.

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Только что Верховная Рада поддержала инициированное мной и коллегами постановление. Оно о том, чтобы обратиться к международному сообществу с просьбой не признавать одиозных идей Кремля, который хочет признать независимость самосоздавшихся и самопровозглашенных образований на наших украинских землях,

– рассказал Бакунец.

Нардеп верит, что международное сообщество поддержит Украину.

"Сохраняйте спокойствие, мы в безопасности, потому что у нас крепкая армия", – подчеркнул политик.

Бакунец прокомментировал обращение к государствам о непризнании боевиков:

Куда направят обращение

Документ с просьбой не признавать российских наемников Совет отправит в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, правительствам и парламентам государств мира и т.п.

Что этому предшествовало