"Верю – поэтому и живу": проникновенная переписка дочери и матери-военной из Мариуполя
26 апреля 2022 , 10:23Читати новину українською
Источник:телеграм "MRPL.CITY"
Украинцы продолжают титанически бороться за нашу страну и, в частности, Мариуполь. В сети появилась трогательная переписка дочери с ее матерью-военной, от которой глаза на мокром месте.
Российские оккупанты на днях и ночами стреляют по Мариуполю. Через два месяца они фактически уничтожили весь город. Несмотря на это, в нем все еще остаются военные и мирные жители.
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От переписки сжимается сердце
В сети появился скриншот трогательного общения. В нем дочь пытается поддержать военную мать, которая сейчас находится в Мариуполе.
- – Та лестница, что на фото, рухнула полностью. Два раза очень сильно ударили. Нас бомбят.
- – Держись, мама. Я рядом. Все будет хорошо. Веришь мне? Люблю тебя сильно! Скоро увидимся, обещаю.
- – Сидим в касках и брониках. Верю и потому живу.
Переписка мамы-военной с дочерью затронет каждого / Скриншот
Кратко о ситуации в Мариуполе
- Город уже в течение двух месяцев находится в блокаде российских оккупантов. За это время враги практически полностью разрушили его, убив не менее 22 тысяч человек .
- Металлургический комбинат "Азовсталь" стал настоящим убежищем для мирного населения, а также военных. Поэтому предприятие российские захватчики беспрестанно обстреливают.
- Известно, что ранее Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали". В то же время оккупанты решили не слушать президента России, продолжая бомбардировку комбината .
- Украинская сторона продолжает требовать открытия гуманитарных коридоров. Но представители страны-агрессора срывают эвакуацию из Мариуполя, а также принудительно вывозят его жителей в Россию.
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