Вернем все, что россияне, не дай Бог, оккупируют, но нужно оружие, – Зеленский
23 апреля 2022 , 20:32Читати новину українською
Источник:телеканал "Рада"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет все свои территории. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо оружие.
Лидер Украины добавил, что этот процесс не займет годы.
Обратите внимание Нормальный лидер не имеет права бояться, – Зеленский об угрозе покушений на встрече с Путиным
Зеленский о территориальной целостности Украины
Мы сразу будем возвращать ту или иную территорию, которая была оккупирована. Именно такая война сейчас в Украине,
– добавил гарант.
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