Усилят ли светомаскировку в Украине: военный объяснил, почему над этим задумались

В Киевской области уже ужесточают режим светомаскировки. Все из-за российских дронов, которые используют модуль оптической навигации "Сусанин". Он помогает беспилотнику не сбиваться с маршрута даже в условиях применения средств РЭБ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. По его словам, светомаскировка в Украине активно применялась еще в 2022 году. Тогда в этом был смысл.

Почему сейчас задумались о возобновлении светомаскировки?

Как подчеркнул Киричевский, в 2022 году у России еще не было КАБов, которые можно запускать за десятки километров от линии фронта. Тогда самолеты врага подлетали непосредственно к украинским городам. А один из российских вертолетов даже залетел в Полтавскую область, где вел огонь. Когда вражеская авиация перестала пересекать линию фронта, необходимость в светомаскировке отпала.

Сейчас об этом заговорили из-за того, что враг устанавливает на дроны дополнительную навигационную систему "Сусанин". Известно, что в бортовом компьютере беспилотника проложен подробный маршрут полета на основе спутниковых снимков. В случае действия РЭБ дрон может сбиваться с маршрута. И тут уже помогает модуль "Сусанин".

Фактически это камера, которая оценивает, правильно ли летит беспилотник. Если он отклонился, то она корректирует курс вместе с системой GPS-навигации. При корректировке помогают различные световые ориентиры ночью,

– сказал Киричевский.

Почему в Украине снова говорят о светомаскировке: смотрите видео 24 Канала

При этом не стоит забывать, что в условиях светомаскировки будет сложно работать и украинской авиации, которая сбивает беспилотники.

Летчикам с воздуха тоже не будет видно света. Соответственно, важно, чтобы не случилось так, что дрон сбивают непосредственно над населенным пунктом. Поэтому важно ограничить возможности врага, но не повлиять на нашу авиацию,

– подчеркнул военный.

Добавим, что в Киевской области районам и общинам уже поручили усилить светомаскировку. Ограничения помешают врагу ориентироваться на местности во время воздушных атак. Это особенно актуально в период длинных зимних ночей.