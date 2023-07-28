Ryanair хочет летать из Украины: в Воздушных силах рассказали, реально ли это на фоне обстрелов

В Украине из-за полномасштабной войны с Россией закрыто воздушное пространство для гражданских самолетов. Несмотря на угрозу ракетных обстрелов и атак дронов, ирландская компания Ryanair выражает желание летать в Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что воздушное пространство в Украине откроют не скоро, пишет 24 Канал. Он отметил, что сложно понять, как во время войны проводить гражданские полеты.

Смотрите также Ищут способы: насколько быстро Ryanair готова возобновить работу в Украине после войны

Воздушное пространство в Украине откроют не скоро

В этом контексте Игнат напомнил о зерновом соглашении, из которого Россия вышла и массированно атакует портовую инфраструктуру Украины. Более того, Кремль грозится наносить удары по гражданским судам.

Они (Ryanair – 24 Канал) что с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры, или как?,

– сказал Игнат.

Он отметил, что в Украине сейчас есть десятки аэродромов разного назначения, однако они все оперативны. Игнат подчеркнул, что в Украине высока ракетная опасность.

В частности, российские ракеты долетают в любую точку, а иногда время на реагирование крайне мало, как с ракетами "Кинжал". Также угрозу представляют "Шахеды".

Спикер отметил, что Украине нужно авиасообщение. В частности, украинские аэродромы, как военные, так и гражданские, могут быть для совместного использования. Однако этот вопрос будет актуален, когда в Украине наступит мирная жизнь.

Кроме того, Игнат обратил внимание на другую проблему, связанную со страхованием бортов и жизнью граждан.

Возможно ли летать из Ужгорода

Спикер Воздушных сил прокомментировал то, что гражданские самолеты, мол, могут летать из Ужгорода. Специфика этого аэродрома состоит в том, что аэродром расположен на территории Украины, однако при взлете самолеты сразу заходят в воздушное пространство Словакии.

Игнат отметил, что россияне могут наносить удары по стоянке в Ужгороде, говоря, что там якобы сосредоточена западная техника.

Это же привычная террористическая практика россиян бить по объектам, а потом говорить, что там что-то военное с Запада натянули,

– сказал он, добавив, что это будет цель для врага.

Также Игнат подчеркнул, что практика, как в Израиле, не подходит Украине. Дело в том, что территория Израиля значительно меньше по сравнению с Украиной. Кроме того, Россия направляет свои ракеты по Украине отовсюду. Игнат подчеркнул, что у России есть технологическое оружие.

Что о полетах в Украине говорят в Ryanair