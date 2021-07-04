Верните футбол домой, – Джонсон о выходе сборной Англии в полуфинал
Источник:твитер Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой. В четвертьфинале Евро-2020 она выиграла у Украины со счетом 4:0.
Глава британского правительства намекнул, что сборной Англии останавливаться на полуфинале не стоит. А стоит таки выйти в финал, который состоится, собственно, в Лондоне – на стадионе Уэмбли.
К слову Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы
"Bring it home"
Джонсон написал в твиттере:
Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале, bring it home (верните домой – 24 канал).
Заключительная фраза – это намек на песню Three Lions, в которой есть такой текст:
- "It's coming home, football's coming home" – "Он возвращается домой, футбол возвращается домой".
Очевидно, речь о том, что Англия ни была в полуфиналах чемпионатов Европы с далекого 1968 года. Да и тогда участие в полуфинале можно считать условным достижением:
- В финальной части участвовали 4 команды, поэтому там и были только полуфиналы, финал и матч за третье место – который Англия выиграла у СССР, перед тем проиграв Югославии.
Заметим, финал Евро-2020 состоится именно в Англии – на стадионе Уэмбли. Неудивительно, что англичане очень хотели бы видеть там именно свою национальную сборную.
- Однако перед тем Англии придется выиграть еще и полуфинал, а там ждет мощная сборная Дании.
- В другом полуфинале сойдутся Испания и Италия. Матчи состоятся 6 и 7 июля, а финал – 11.
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