ВСУ нанесли удар по позициям кафиров в Скадовске и в Новой Каховке.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сказал, что удача была на стороне Украины с самого начала полномасштабной агрессии со стороны России.
Кстати Били двумя ракетами "Гарпун": Арестович рассказал, как и где послали ко дну буксир "Василий Бех"
По словам Арестовича, в первые дни войны, когда стоял вопрос о выживании и Россия сильно давила, Украина наносила удары и не промахивалась.
Советник Андрея Ермака отметил, что удача отвернулась от украинских сил с середины апреля до середины мая.
Бьем, но промахиваемся, не можем подвести боеприпасы, попадаем под раздачу, у противника успехи…
– сказал Арестович.
Он отметил мужество наших воинов и мирных украинцев, которые, несмотря на неудачи, продолжили профессионально воевать и делать свое.
"Удача начала возвращаться примерно неделю назад, когда последовали очень точные попадания, напоминающие начало войны, когда все снаряды попадали по цели", – заявил Арестович.
В частности, он напомнил о том, что в оккупированном Хрустальном в Луганской области взорвался российский склад с боеприпасами . Арестович заявил, что боеприпасы из Хрустального позволяли России обстреливать Северодонецк, Лисичанск и Попасную. Теперь, по его словам, у россиян будут проблемы с артиллерией.
Также 17 июня взорвалась военная база захватчиков в оккупированном Донецке. Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям кафиров в Скадовске и в Новой Каховке.
Кроме того, советник главы ОП отметил, что Россия потеряла разбившийся в Белгородской области Су-25.
ВСУ приближаются к Херсону
- Украинские военные проводят контрнаступление на Юге. Мэр Мелитополя 15 июня сообщил, что украинские военные максимально приблизились к захваченному Херсону .
- 17 июня Федоров информировал , что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.
- В Институте по изучению войны информировали, что украинские военные успешно атаковали кафиров на Юге . Наши воины прорвались поближе к Херсону и заставили россиян занять оборону.
- Президент Владимир Зеленский назвал увольнение Херсона одной из ключевых задач ВСУ . Советник главы Херсонской ОВА и боец ТрО Сергей Хлань сообщал, что ВСУ уже вторую неделю имеют тактические успехи по продвижению в направлении Херсона .