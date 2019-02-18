Вернулись к временам холодной войны: Британия усилит Арктику, чтобы сдержать Россию

Великобритания увеличит свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России. Российские субмарины сейчас нарастили свою активность, как во времена холодной войны.

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон посетил расположение британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс, пишет The Daily Telegraph.

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Он рассказал, что в следующем году арктический пространство будут патрулировать новые противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Их задачей будет сдерживание российские субмарины.

Издание отмечает, что их активность вернулась к темпам времен холодной войны. По данным The Daily Telegraph, на базу Лоссимут в Шотландии в 2020 году должны будут поступить девять новых Poseidon.



Boeing P-8 Poseidon

Они будут осуществлять разведывательные полеты в районы Крайнего Севера и Северной Атлантики. Кроме того, они должны будут также обеспечивать защиту британских ядерных субмарин.

Будет ли это оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, учения у давних союзников, таких как Норвегия, или отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов Poseidon, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов,

– сказал британской министр.

Уильямсон также рассказал, что новая 10-летняя программа предусматривает ежегодные учения для тысячи британских морских пехотинцев с норвежскими коллегами. Уже в ближайшее время они сформируют военное подразделение бригадной численности.

Отметим, 25 октября 2018 года начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также приняли участие в них.

В чем опасность действий России в Арктике?

Президент России Володими Путин наращивает мощный контингент войск вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство крупной военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.