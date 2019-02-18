Повернулись до часів холодної війни: Британія посилить Арктику, щоб стримати Росію

Велика Британія збільшить свою військову присутність в арктичному регіоні з метою захисту північного флангу НАТО від Росії. Російські субмарин зараз наростили свою активність, як у часи холодної війни.

Міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон відвідав розташування британських морських піхотинців на норвезькій військовій базі Бардуфосс, пише The Daily Telegraph.

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Він розповів, що в наступному році арктичний простір патрулюватимуть нові протичовнові літаки Boeing P-8 Poseidon. Їхнім завданням буде стримувати російській субмарини.

Видання зазначає, що їхня активність повернулася до часів холодної війни. За даними The Daily Telegraph, на базу Лоссімут в Шотландії в 2020 році повинні будуть вступити дев’ять нових Poseidon.



Boeing P-8 Poseidon

Вони здійснюватимуть розвідувальні польоти в райони Крайньої Півночі і Північної Атлантики. Окрім того, вони повинні будуть також забезпечувати захист британських ядерних субмарин.

Чи то відточування нашоїмайстерності в умовах негативної температури, навчання у давніх союзників, таких як Норвегія, або ж відстеження загроз, що виходять від підводних човнів, за допомогою наших літаків Poseidon, ми будемо проявляти пильність щодо нових викликів,

– сказав британській міністр.

Вільямсон також розповів, що нова 10-річна програма передбачає щорічне навчання для тисячі британських морських піхотинців із норвезькими колегами. Вже найближчим часом вони сформують військовий підрозділ бригадної чисельності.

Зазначимо, 25 жовтня 2018 року розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також взяли участь.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.