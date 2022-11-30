По мнению военного эксперта Петра Черника, временно оккупированный Крым можно вернуть домой двумя способами. Об этом он рассказал 24 каналу.
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Первый способ: повторить успех Петра Болбочана
По его словам, первый способ – вернуть вооруженной силой, как это произошло в 1918 году, когда полковник УНР Петр Болбочан, с помощью австрийцев, организовал блестящую военную операцию в Крыму.
Жаль, что в историческом контексте она не стала успешной. И сейчас так же Украина может повторить эту операцию,
– подчеркнул эксперт.
Он отметил, что существует иллюзия, что якобы дипломаты что-то могут решить.
Они – посредники между центрами силы. Конечно, в истории есть гениальные дипломаты – Талейран во времена Наполеона или Меттерних во времена рождения Австрийской империи. Это исключения, которые не отрицают, а подтверждают правило,
– считает Черник.
Второй способ: создать боевой кулак
По его мнению, второй способ – это когда украинский военный боевой кулак будет настолько мощным, крепким и угрожающим, что уже не будет смысла проводить эту операцию. Тогда дипломаты просто сядут за стол и договорятся. Но жупел силы является фундаментальным.
Договоренностей с врагом уже не будет
"Война – это искусство возможного, равно как и политика. Ее сценариев может быть множество, но надо понимать фундаментальную международно-правовую истину. В нашем случае возвращение на границы 1991 года всех наших земель произойдет исключительно с помощью силы", – настаивает Петр Черник.
Он считает, что никаких договоренностей с противником уже не будет, ведь все не только красные, даже черные черты перейдены.
Карфаген должен быть разрушен и по результатам его разрушения восстановится нормальное, независимое, демократическое государство. Важно извлечь все исторические уроки из того, что сейчас с нами происходит,
– подчеркнул он.
Как Украина может вернуть Крым: смотрите видео
Деокупация Крыма: важное
- У заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева сильно пригорело от заявления советника Офиса Президента Михаила Подоляка. Последний пообещал выйти в украинский эфир из Ялты через полгода. Он заявил, что в Ялте необходимо провести суд над российскими военными преступниками, чтобы вынудить Россию уважать международное право.
- Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович считает вполне реальным прогноз об освобождении украинскими военными временно оккупированного Крыма через полгода. По его мнению, Крым очень уязвимый объект для удержания обороны.
- В Украине была создана рабочая группа, которая работает над механизмами первоочередных шагов после деоккупации Крыма. Представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева подчеркнула, что важно проработать все механизмы реинтеграции сейчас, ведь деоккупация Крыма неотвратима и Украина должна быть готова к этому.