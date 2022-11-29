Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Напомним, ранее Михаил Подоляк пообещал через полгода выйти в украинский эфир из Ялты.

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Что за механизм нарабатывает Украина

По словам Ташевой, на базе Представительства Президента Украины в Крыму создана рабочая группа из представителей государственных органов Украины, а также национальных и международных экспертов, работающих над механизмами первоочередных шагов украинского правительства после деоккупации Крыма. Среди них:

восстановление функционирования публичной власти и привлечение кадров,

привлечение к ответственности,

амнистия и люстрация,

верификация документов и судебных решений оккупационных институций,

защита права собственности,

гуманитарная политика,

демилитаризация полуострова.

Очень важно проработать все механизмы реинтеграции сейчас, ведь деоккупация Крыма неотвратима и Украина должна быть готова к этому. Это большой объем работы, который должен учитывать многие пункты, потому что 9 лет оккупации полуострова имеют свои последствия.

– отметила Ташева.

Что сейчас говорят о деоккупации Крыма

За возвращение Крыма военным путем выступает Владимир Зеленский.

Мнение о военной кампании в Крыму озвучил и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, Кремль официально не предлагал украинскому правительству паузы в войне и сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму.

Кстати, политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян считает, что освободить Крым будет проще, чем Донецкую и Луганскую области.

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