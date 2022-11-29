Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк пообіцяв за пів року вийти в український ефір з Ялти.

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Що за механізм напрацьовує Україна

За словами Ташевої, наразі на базі Представництва Президента України в Криму створено робочу групу із представників державних органів України, а також національних та міжнародних експертів, які працюють над механізмами першочергових кроків українського уряду після деокупації Криму. Серед них:

відновлення функціонування публічної влади та залучення кадрів,

притягнення до відповідальності,

амністія та люстрація,

верифікація документів і судових рішень окупаційних інституцій,

захист права власності,

гуманітарна політика,

демілітаризація півострова.

Дуже важливо пропрацювати всі механізми реінтеграції зараз, адже деокупація Криму невідворотна і Україна має бути до цього готовою. Це великий об’єм роботи, який має враховувати багато пунктів, тому що 9 років окупації півострова мають свої наслідки,

– зазначила Ташева.

Що зараз говорять про деокупацію Криму

За повернення Криму військовим шляхом виступає Володимир Зеленський.

Думку щодо військової кампанії у Криму озвучив й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, Кремль офіційно не пропонував українському уряду паузи у війні, та сигналізував про майбутню військову кампанію в Криму

До речі, політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину.

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