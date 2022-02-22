Алгоритм возвращения обнародовали в соцсетях. В профильном министерстве говорят, что именно сейчас активизировался вопрос помощи гражданам с оккупированных территорий.

Тем временем Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса

В правительстве говорят, что готовы обеспечить людей всем необходимым

Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым – жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть оккупированные территории,

– подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.

Политик отметила, что так называемая "эвакуация", которую проводит оккупационная администрация является незаконной.

Что предлагают в Министерстве реинтеграции:

уже по прибытии на подконтрольную Украине территорию можно обратиться на "горячие линии",

звонить нужно по номеру, соответствующую той области, в которой вы находитесь,

в телефонном режиме надо сообщить свое место пребывания (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой именно помощи нуждаетесь,

дежурные должны проинструктировать, как действовать, куда двигаться.

Обратите внимание! Горячие линии: Луганская область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецкая область – 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харьковская область – 057-700-30-90.

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Также в Минреинтеграции отметили перечень неправительственных организаций, куда можно обратиться. На странице ведомства в соцсетях есть их контактные данные.

Тем временем на оккупированных территориях продолжается"мобилизация":

В это время главари боевиков объявили на территории квазиреспублик "массовую мобилизацию".

Мужчин просто вылавливают на улицах и запихивают в автобусы.

Правозащитник Павел Лисянский утверждает, что люди боятся говорить и очень напуганы.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, призыву подлежат даже несовершеннолетние юноши в возрасте от 17 лет.

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Текст публикации Минреинтеграции в Фейсбуке:

Вниманию граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных РФ районах востока Украины и собираются переехать на подконтрольную Киеву территорию: что надо помнить

1. Находясь в ТОТ, или уже по прибытии на подконтрольную украинскому Правительству территорию (пересекая КПВВ на линии разграничения или пункта пропуска на границе с РФ) вы можете обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии, номера которых указаны ниже.

2. Следует связываться по телефону, что соответствует той области, в которой вы находитесь.

3. В телефонном режиме вы можете сообщить на "горячую" линию оперативной дежурной службы гражданской защиты свое место пребывания (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой именно помощи нуждаетесь. Дежурные "горячих" линий проинструктируют вас, как действовать, куда двигаться к месту временно предоставления жилья, пункту питания или оказания медицинской помощи.

4. Запишите и запомните эти важные номера "горячих" линий службы гражданской защиты:

Луганская область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецкая область – 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харьковская область – 057-700-30-90