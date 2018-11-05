08:13
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      "Вернуться к единству с Россией": Аксенов сделал лицемерное заявление по Украине

      59 Читати новину українською
      Аксенов отметился циничным заявлением относительно Украины
      Аксенов отметился циничным заявлением относительно Украины / Фото из открытых источников

      Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов обратился к украинцам с лицемерным призывом. Ставленник Кремля пожелал народу Украины "преодолеть полосу смуты и вернулись на путь единства" с братской Россией.

      Об этом представитель оккупантов Крыма заявил российскому изданию "РИА Новости".

      Читайте также: Россия хочет изменить состав населения Крыма: на полуостров переселено 108 тысяч россиян

      Пророссийский глава Крыма сказал, что в Украине "на наших глазах развивается кровавая смута", и для нее якобы является важной "единство" с Россией, которая незаконно аннексировала крым и начала войну на Донбассе.

      Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять... Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на ее исторический путь – путь единства с братскими народами России и Белоруссии,
      – заявил Аксенов.

      Напомним, ранее президент Россия Владимир Путин сделал новое заявление по оккупации Крыма. Так, в этот раз глава Кремля заявил, что в России никогда не забудут день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове, потому что он якобы стал особенным днем.

       

      Теги: Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      4 ноября , 19:30 Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      4 ноября , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      4 ноября , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      4 ноября , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук