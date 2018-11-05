"Вернуться к единству с Россией": Аксенов сделал лицемерное заявление по Украине

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов обратился к украинцам с лицемерным призывом. Ставленник Кремля пожелал народу Украины "преодолеть полосу смуты и вернулись на путь единства" с братской Россией.

Об этом представитель оккупантов Крыма заявил российскому изданию "РИА Новости".

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Пророссийский глава Крыма сказал, что в Украине "на наших глазах развивается кровавая смута", и для нее якобы является важной "единство" с Россией, которая незаконно аннексировала крым и начала войну на Донбассе.

Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять... Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на ее исторический путь – путь единства с братскими народами России и Белоруссии,

– заявил Аксенов.

Напомним, ранее президент Россия Владимир Путин сделал новое заявление по оккупации Крыма. Так, в этот раз глава Кремля заявил, что в России никогда не забудут день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове, потому что он якобы стал особенным днем.