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      ''Повернутися до єдності з Росією'': Аксьонов зробив лицемірну заяву щодо України

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      Аксьонов відзначився цинічною заявою щодо України
      Аксьонов відзначився цинічною заявою щодо України / Фото з відкритих джерел

      Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов звернувся до українців з лицемірним закликом. Ставленик Кремля побажав народу України "подолати смугу смуту і повернулися на шлях єдності" з братською Росією.

      Про це представник окупантів Криму заявив російському виданню "РИА Новости".

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      Проросійський глава Криму сказав, що в Україні "на наших очах розвивається кривава смута", і для неї нібито є важливою "єдність" з Росією, яка незаконно анексувала півострів і почала війну на Донбасі.

      Ми дорожимо нашою єдністю і знаємо, як небезпечно її втратити... Ми щиро бажаємо українському народу подолати смуту і повернути свою країну на її історичний шлях - шлях єдності з братніми народами Росії і Білорусії,
      – заявив Аксьонов.

      Нагадаємо, раніше президент Росія Володимир Путін зробив нову заяву щодо окупації Криму. Так, цього разу очільник Кремля заявив, що у Росії ніколи не забудуть день проведення псевдореферендуму на окупованому півострові, бо він нібито став особливим днем.

       

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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