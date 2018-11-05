''Повернутися до єдності з Росією'': Аксьонов зробив лицемірну заяву щодо України

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов звернувся до українців з лицемірним закликом. Ставленик Кремля побажав народу України "подолати смугу смуту і повернулися на шлях єдності" з братською Росією.

Про це представник окупантів Криму заявив російському виданню "РИА Новости".

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Проросійський глава Криму сказав, що в Україні "на наших очах розвивається кривава смута", і для неї нібито є важливою "єдність" з Росією, яка незаконно анексувала півострів і почала війну на Донбасі.

Ми дорожимо нашою єдністю і знаємо, як небезпечно її втратити... Ми щиро бажаємо українському народу подолати смуту і повернути свою країну на її історичний шлях - шлях єдності з братніми народами Росії і Білорусії,

– заявив Аксьонов.

Нагадаємо, раніше президент Росія Володимир Путін зробив нову заяву щодо окупації Криму. Так, цього разу очільник Кремля заявив, що у Росії ніколи не забудуть день проведення псевдореферендуму на окупованому півострові, бо він нібито став особливим днем.