Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он оценил угрозу подрыва атомной электростанции в Запорожье как "очень реальную".

Смотрите также Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – разведка

"Необходимость отступать с территорий, которые Путин уже записал себе в конституцию как часть России, – а отступать придется, – может вызвать у него очередное нападение агрессии. В этом состоянии он, вероятно, прикажет взорвать электростанцию", – прокомментировал журналист.

Ответ НАТО

Публичная реакция лидеров стран Североатлантического альянса и, в частности, США, на угрозу может оказать существенное влияние на ситуацию.

Важно! Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашему телеграмме.

"Я возлагаю надежды на то, что Путину или генералам ГРУ во время саммита НАТО дадут четкий сигнал, что Америка собирается сделать, если Россия взорвет ЗАЭС. И это должно быть столь весомым аргументом, чтобы Путин перехотел взрывать станцию", – отметил Олевский.

НАТО должна отреагировать на потенциальную угрозу теракта на ЗАЭС: смотрите видео

Угроза теракта на ЗАЭС