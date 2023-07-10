Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он оценил угрозу подрыва атомной электростанции в Запорожье как "очень реальную".
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"Необходимость отступать с территорий, которые Путин уже записал себе в конституцию как часть России, – а отступать придется, – может вызвать у него очередное нападение агрессии. В этом состоянии он, вероятно, прикажет взорвать электростанцию", – прокомментировал журналист.
Ответ НАТО
Публичная реакция лидеров стран Североатлантического альянса и, в частности, США, на угрозу может оказать существенное влияние на ситуацию.
"Я возлагаю надежды на то, что Путину или генералам ГРУ во время саммита НАТО дадут четкий сигнал, что Америка собирается сделать, если Россия взорвет ЗАЭС. И это должно быть столь весомым аргументом, чтобы Путин перехотел взрывать станцию", – отметил Олевский.
НАТО должна отреагировать на потенциальную угрозу теракта на ЗАЭС: смотрите видео
Угроза теракта на ЗАЭС
- В июне Владимир Зеленский, а также украинская разведка предупредили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. В планах оккупантов был взрыв, который бы повлек за собой выброс радиации.
- В ГУР МО заявили, что на территорию ЗАЭС доставляют мины и взрывчатые вещества. Также спутниковые снимки зафиксировали на крыше IV энергоблока ЗАЭС неизвестные объекты, которые могут являться взрывчаткой.
- На фоне сообщений о возможном теракте на ЗАЭС Россия также вывела часть войск с территории станции. Из-за риска подрыва станции гражданские начали выезжать из региона. Кроме того, оккупанты перед 5 июля развернули информационную кампанию, мол, Украина якобы готовит "диверсию" на ЗАЭС, что оказалось полной ложью.
- Эксперты связывают активизацию угроз России совершить теракт на ЗАЭС с саммитом НАТО в Вильнюсе, на котором Украина может получить еще больше западного оружия.