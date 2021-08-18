Вероятно, будет самым долгим в истории Украины, – Юрчишин о парламенте 9 созыва

В Украине идут дискуссии о том, когда должны состояться следующие парламентские выборы. Существует юридическая коллизия относительно назначения года проведения очередного волеизъявления.

Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Ярослав Юрчишин. Речь идет о том, проведут выборы в парламент в конце октября 2024 или 2025 года.

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"Это все еще будет решаться, поэтому, вероятно, этот парламент будет самым долгим в истории Украины", – отметил Юрчишин.

Изменения в правительстве

Нардеп подчеркнул, что досрочных парламентских выборов в Украине не стоит ожидать. Впрочем, если социологические опросы покажут большое падение рейтинга Зеленского, могут сменить правительство.

Часть министров, возможно, поменяют даже в начале нового парламентского периода, новой сессии,

– предположил Юрчишин.

Если же изменения в правительстве не сработают, попытаются "качать" и парламент. В то же время, по мнению депутата, действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля менять не будут.

"Его в обществе не знают и на него можно сваливать все – поднятие тарифов, инфляцию. Единственное, что к нему это "не пристает", потому что все понимают, что это правительство Зеленского", – резюмировал Юрчишин.

Нардеп Юрчишин о действующем парламенте в Украине: смотрите видео 24 канала

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