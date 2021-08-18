Вероятно, будет самым долгим в истории Украины, – Юрчишин о парламенте 9 созыва
Источник:24 канал
В Украине идут дискуссии о том, когда должны состояться следующие парламентские выборы. Существует юридическая коллизия относительно назначения года проведения очередного волеизъявления.
Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Ярослав Юрчишин. Речь идет о том, проведут выборы в парламент в конце октября 2024 или 2025 года.
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"Это все еще будет решаться, поэтому, вероятно, этот парламент будет самым долгим в истории Украины", – отметил Юрчишин.
Изменения в правительстве
Нардеп подчеркнул, что досрочных парламентских выборов в Украине не стоит ожидать. Впрочем, если социологические опросы покажут большое падение рейтинга Зеленского, могут сменить правительство.
Часть министров, возможно, поменяют даже в начале нового парламентского периода, новой сессии,
– предположил Юрчишин.
Если же изменения в правительстве не сработают, попытаются "качать" и парламент. В то же время, по мнению депутата, действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля менять не будут.
"Его в обществе не знают и на него можно сваливать все – поднятие тарифов, инфляцию. Единственное, что к нему это "не пристает", потому что все понимают, что это правительство Зеленского", – резюмировал Юрчишин.
Нардеп Юрчишин о действующем парламенте в Украине: смотрите видео 24 канала
Парламентские выборы в Украине: что известно
- Июльские опросы украинцев показали, что если бы выборы состоялись летом, то в Верховную Раду прошли бы только 4 партии – "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- Согласно августовскому опросу центра "Социальный мониторинг", более 40% опрошенных украинцев поддержали идею проведения досрочных выборов в парламент.
- В то же время эксперт по политике Александр Солонтай рассказал, что на осень 2021 года досрочные выборы в парламент не планируют. Впрочем, политические силы накапливают электорат на весну 2022 года.