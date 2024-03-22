После 18:00 российские военные продолжили терроризировать мирное население Украины. Враг с временно оккупированного полуострова Крым запустил ракету по Одесской области.

Читайте также Кремль дважды подряд массированно атакует Украину: Гуменюк объяснила, зачем враг сменил тактику

Что известно об атаке

Как отметили в Силах обороны Юга Украины, российские захватчики продолжают активную беспилотную разведку с моря. И что они снова применили баллистику для удара по Одесской области.

С временно оккупированного Крыма ударил, вероятно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона,

– говорят в Силах обороны Юга Украины.

Известно, что в Одесском районе, на месте попадания ракеты, вспыхнул пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Соответствующую информацию впоследствии подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призвал людей оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он попросил людей сразу же переходить в укрытия, когда объявляют об угрозе удара.

Будьте сознательны и внимательны, оперативно реагируйте на предупреждения об опасности, переходите в укрытие. Не мешайте работать силам обороны и не помогайте врагу информацией о работе ПВО,

– призывают в Силах обороны Юга Украины.