Після 18:00 російські військові продовжили тероризувати мирне населення України. Ворог з тимчасово окупованого півострову Крим запустив ракету по Одеській області.

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Що відомо про атаку

Як зазначили у Силах оборони Півдня України, російські загарбники продовжують активну безпілотну розвідку з моря. І що вони знову застосували балістику для удару по Одещині.

З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону,

– кажуть у Силах оборони Півдня України.

Відомо, що в Одеському районі, на місці влучання ракети, спалахнула пожежа. Її вдалося оперативно ліквідувати. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація не надходила.

Відповідну інформацію згодом підтвердив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Він закликав людей оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він попрохав людей відразу ж переходити до укриттів, коли оголошують про загрозу удару.

Будьте свідомі та уважні, оперативно реагуйте на попередження про небезпеку, переходьте в укриття. Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО,

– закликають у Силах оборони Півдня України.