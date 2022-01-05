По данным прессы, первоисточник видео – "Военный корреспондент". Об этом стало известно 5 января.

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На кадрах зафиксировали вероятный момент расстрела в Казахстане

В сети ширится видео, на котором якобы снята гибель силовика от пули одного из протестующих в Алматы,

– говорится в сообщении.

Кстати, пока информация об убийстве не подтверждена.

Обстрелы во время протестов в Казахстане: смотрите видео

Президент Казахстана говорил о жертвах

5 января во время обращения президент страны Токаев заявил, что во время протестов погибли силовики.

Он не озвучил конкретные факты, однако сказал: "В нашем любимом городе (говорится об Алматы – 24 канал) происходят массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые".

Коротко о протестах в Казахстане

Сначала люди в разных городах страны вышли на протест из-за роста цен на газ. Впоследствии они заявили, что требуют отставки правительства и выдвинули ряд других требований.

После этого протесты вспыхнули с новой силой в разных городах. Карту протестов можно посмотреть по ссылке.

Жительница Алматы рассказала журналистам 24 канала, что население страны поделились на 2 типа: те, которые хотят мирного протеста и провокаторы, которые все разрушают и поджигают.

Сейчас известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Впоследствии появилась информация об убитом протестующем.

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