Соответствующее заявление Павел Солох сделал 17 февраля местным СМИ. Солох вспомнил и о новых данных американской разведки.

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Польский политик заявил, что угроза эскалации выше, чем 16 февраля

Отчеты последних часов вызывают беспокойство. Вероятность российского нападения на Украину сегодня (речь идет о 17 февраля – 24 канал) выше, чем вчера (речь идет о 16 февраля – 24 канал),
– говорится в сообщении.

Павел Солох вспомнил заявление США об увеличении российских войск на 7 тысяч военных.

"Западные источники говорят, что их больше, а не меньше", – пояснил Солох.

Глава Бюро нацбезопасности Польши относительно того, каким может быть нападение, сказал: "Может повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и опасный вариант, что массовая, кровавая атака будет предшествовать ракетным ударам, и позже может произойти вторжение российских войск в Украину".

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