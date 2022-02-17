Соответствующее заявление Павел Солох сделал 17 февраля местным СМИ. Солох вспомнил и о новых данных американской разведки.

Заметьте Вопрос не к нам, – в России ответили, будет ли вторжение 20 февраля

Польский политик заявил, что угроза эскалации выше, чем 16 февраля

Отчеты последних часов вызывают беспокойство. Вероятность российского нападения на Украину сегодня (речь идет о 17 февраля – 24 канал) выше, чем вчера (речь идет о 16 февраля – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Павел Солох вспомнил заявление США об увеличении российских войск на 7 тысяч военных.

"Западные источники говорят, что их больше, а не меньше", – пояснил Солох.

Глава Бюро нацбезопасности Польши относительно того, каким может быть нападение, сказал: "Может повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и опасный вариант, что массовая, кровавая атака будет предшествовать ракетным ударам, и позже может произойти вторжение российских войск в Украину".

Последние новости о вероятном новом нападении России на Украину

СМИ писали, что новое нападение России может состояться 16 февраля. Однако эту информацию опровергал секретарь СНБО Алексей Данилов. К счастью, нового нападения не произошло.

СМИ также написали, что нападение может состояться 20 февраля. Однако в России это отрицают. Кстати, именно в этот день завершаются совместные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022".

Стоит вспомнить, что 17 февраля оккупанты обстреляли детский сад, лицей и жилые дома. Ранения получили военный и гражданские.

Владимир Зеленский заявил, что обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Добавил, что Украине необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины.

Зеленский на катере направился в зону ООС: проверяет охрану границы – смотрите видео