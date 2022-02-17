Відповідну заяву Павел Солох зробив 17 лютого місцевим ЗМІ. Солох пригадав й про нові дані американської розвідки.

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Звіти останніх годин викликають занепокоєння. Ймовірність російського нападу на Україну сьогодні (мовиться про 17 лютого – 24 канал) вища, ніж учора (мовиться про 16 лютого – 24 канал),
– мовиться у повідомленні.

Павел Солох пригадав заяву США про збільшення російських військ на 7 тисяч військових.

"Західні джерела кажуть, що їх більшає, а не меншає", – пояснив Солох.

Глава Бюро нацбезпеки Польщі щодо того, яким може бути напад, сказав: "Може повторити в загальних рисах інформацію, яка допускає найрадикальніший і найнебезпечніший варіант, що масова, кривава атака передуватиме ракетним ударам, і пізніше може відбутися вторгнення російських військ в Україну".

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