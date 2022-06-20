Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал бывший командир полка Максим Жорин. Он также отметил, что по разным внутренним источникам информации, все же такая вероятность есть и она высока.
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По нашим данным, еще из нескольких источников – это может быть правдой. Не идет речь о том, что это на 100% да, но вероятность велика,
– отмечает Жорин.
"Однако пока, мы не можем с уверенностью об этом сказать. По-моему, это действительно так, более того – я думал, что это случится раньше, учитывая отношение к нашим бойцам со стороны российской пропаганды", – добавляет бывший командир полка.
Из разных источников информация о депортации командиров поступает, но официального подтверждения у нас нет, как нет подтверждения со стороны России, добавляет он.
Кого могли вывезти на территорию России
- руководители полка, которых русская пропаганда сделала максимально медийными;
- руководство морской пехоты.
Что известно о якобы вывозе защитников Мариуполя в Москву
Российские пропагандистские медиа начали распространять информацию о том, что руководителей защитников Мариуполя переместили в Москву в печально известное СИЗО "Лефертово".
Отметим, что именно в этом СИЗО, как правило, содержатся политические заключенные. В свое время там находился и украинский кинорежиссер и политический заключенный Олег Сенцов.
Героическая оборона "Азовстали" – главное
- Почти три месяца защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России. За это время им удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч кафиров.
- В то же время, захватчики наносили по позициям наших защитников на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
- Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории гражданского завода закончилась 7 мая. А операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.
- Сейчас в России находятся более 2,5 тысяч украинских военных , которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессорцы невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский.
- 20 мая один из командиров гарнизона на Азовстали подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.
- Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали из "Азовстали". Однако разглашать детали украинские власти не могут.