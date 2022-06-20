Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал бывший командир полка Максим Жорин. Он также отметил, что по разным внутренним источникам информации, все же такая вероятность есть и она высока.

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По нашим данным, еще из нескольких источников – это может быть правдой. Не идет речь о том, что это на 100% да, но вероятность велика,

– отмечает Жорин.

"Однако пока, мы не можем с уверенностью об этом сказать. По-моему, это действительно так, более того – я думал, что это случится раньше, учитывая отношение к нашим бойцам со стороны российской пропаганды", – добавляет бывший командир полка.

Из разных источников информация о депортации командиров поступает, но официального подтверждения у нас нет, как нет подтверждения со стороны России, добавляет он.

Кого могли вывезти на территорию России

руководители полка, которых русская пропаганда сделала максимально медийными;

руководство морской пехоты.

Что известно о якобы вывозе защитников Мариуполя в Москву

Российские пропагандистские медиа начали распространять информацию о том, что руководителей защитников Мариуполя переместили в Москву в печально известное СИЗО "Лефертово".

Отметим, что именно в этом СИЗО, как правило, содержатся политические заключенные. В свое время там находился и украинский кинорежиссер и политический заключенный Олег Сенцов.

Героическая оборона "Азовстали" – главное

Почти три месяца защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России. За это время им удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч кафиров.

В то же время, захватчики наносили по позициям наших защитников на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории гражданского завода закончилась 7 мая. А операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Сейчас в России находятся более 2,5 тысяч украинских военных , которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессорцы невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский.

20 мая один из командиров гарнизона на Азовстали подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали из "Азовстали". Однако разглашать детали украинские власти не могут.

Смогли ли командиров полка вывезти в Россию: смотрите видео